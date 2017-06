Hof Caïro eist doodstraf voor 30 verdachten na moord op procureur-generaal

Bewerkt door: AJA

17/06/17

De Egyptische procureur-generaal Hisham Barakat kwam in juni 2015 om het leven bij een bomaanslag in Caïro. © epa.

Het gerechtshof van Caïro wil de doodstraf voor dertig mensen die betrokken waren bij de moordaanslag op procureur-generaal Hisham Bakarat in 2015. De uitspraak volgt op 22 juli.

Bomaanslag in 2015

De voormalige procureur-generaal Barakat kwam om het leven door een aanslag met een bomauto op zijn konvooi. Hij was gewond geraakt maar overleed niet veel later in het ziekenhuis. De autoriteiten gaven militanten van de Moslimbroederschap en Hamas de schuld van de aanslag.



Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaf vorig jaar nog een video vrij waarin de verdachten schuld bekenden, maar sommigen trokken hun verklaringen later voor de rechtbank weer in omdat ze door foltering waren afgedwongen.



Volgens de rechter zou het merendeel van de verdachten medisch zijn onderzocht. Er werden door de artsen in de gevangeniskliniek echter geen sporen gevonden van martelingen.



Barakat was de hoogste Egyptische gezagsdrager die werd vermoord nadat het leger onder leiding van de huidige president Abdel Fattah al-Sisi de gekozen president Mohamed Mursi aan de kant had gezet.