Britse koningin viert verjaardag maar stuurt sombere boodschap de wereld in

Bewerkt door: AJA

17/06/17 - 12u50 Bron: Belga, ANP

© afp.

Koningin Elizabeth viert vandaag haar officiële verjaardag. De Queen werd eigenlijk in april al 91 jaar maar traditioneel, en sinds 1748, wordt ze dus pas gevierd in juni. Wanneer er meer kans is op goed weer. Toch zal de sfeer iets minder feestelijk zijn dan anders. De koningin spreekt in haar verjaardagsboodschap over een 'erg sombere stemming in het land'.

De Britse koningin Elizabeth ontmoet brandweermannen en vrouwen na de dodelijke brand in Grenfell Tower. © afp. Koningin Elizabeth nam volgens de BBC bij haar verjaardagsparade een minuut stilte in acht voor de slachtoffers van de dodelijke brand in Grenfell Tower.



"Vandaag is traditioneel een dag om te vieren. Maar dit jaar is het evenwel moeilijk te ontkomen aan de zeer sombere stemming in het land", zei de monarch in een droevige maar hoopvolle verjaardagsboodschap.



Groot-Brittannië is de afgelopen maanden ook opgeschrikt door aanslagen in onder meer Londen en Manchester. De vorstin was naar eigen zeggen bij recente bezoeken geraakt door de behoefte die mensen voelen om personen 'in grote nood' bij te staan. Lees ook Koningin Elizabeth bezoekt kinderziekenhuis in Manchester

Queen Elizabeth (91) viert verjaardag vriendin in Londens restaurant

Britse koningin mag op 21 juni dan toch het parlement heropenen, maar is ze daar wel zo blij mee?

Zonder vrees "In de voorbije maanden heeft het land een opeenvolging van tragedies meegemaakt", legde de koningin uit. "Het Verenigd Koninkrijk is op de proef gesteld maar is, geconfronteerd met tegenspoed, standvastig gebleven. Verenigd in ons verdriet, zijn wij als gelijken vastberaden om zonder vrees of zonder voorkeur hen te steunen die hun leven, dat zo vreselijk door verwondingen en verlies is getroffen, opnieuw opbouwen", zei Elizabeth II in haar jaarlijkse boodschap. A message from The Queen on Her Majesty's Official Birthday. https://t.co/vaKt5qj7IZ pic.twitter.com/Tv7t9aB3PV — The Royal Family (@RoyalFamily)