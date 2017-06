Zestien mensen uit oververhitte vrachtwagen gered in Engeland

Bewerkt door: AJA

Hulpverleners hebben zaterdag in het zuiden van Engeland zestien mensen uit een oververhitte vrachtwagen gered, zo heeft de Britse politie bekendgemaakt.

Het gaat om dertien mannen, twee vrouwen en een kind van vermoedelijk Iraakse herkomst. Twee mannen zijn met uitdrogingsverschijnselen in een ziekenhuis opgenomen. De anderen kregen water en medische hulp.



De verstekelingen hadden door het wenken naar andere auto's op een snelweg bij East Grinstead, in het graafschap West Sussex de aandacht getrokken. Autobestuurders hebben de truck dan doen stoppen en de politie verwittigd.



Een politiewoordvoerder sprak over een 'potentieel levensbedreigende situatie' omdat het 25 graden was in het gebied. "Het was uitzonderlijk heet in het voertuig en het was belangrijk om snel op te treden'', stelde hij.



De 63-jarige vrachtwagenbestuurder is opgepakt op verdenking van medeplichtigheid aan illegale inwijking.