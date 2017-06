"Gewonden" bij botsing tussen Amerikaans oorlogsschip en Japans handelsschip

Bewerkt door: ADN

17/06/17 - 00u06 Bron: Belga

USS Fitzgerald. © reuters.

Het Amerikaanse oorlogsschip USS Fitzgerald is voor de Japanse kust gebotst tegen een Japans handelsschip. Dat meldt de Amerikaanse Navy in een persbericht. De Zevende Vloot van de marine onderzoekt momenteel "de ernst van de verwondingen" bij de opvarenden en de opgelopen schade, aldus de Amerikaanse media.

© afp.

De botsing tussen de destroyer en het Japanse schip gebeurde zaterdag om 02.30 plaatselijke tijd (vrijdag 19.30 uur Belgische tijd), op zowat 56 nautische mijl (100 kilometer) ten zuidwesten van Yokosuka. De Navy heeft de hulp ingeroepen van de Japanse kustwacht.



Geen van de schepen riskeert te zinken, aldus het Japanse persagentschap Kyodo. Een bron binnen het leger liet weten dat de USS Fitzgerald niet op eigen kracht kan varen, en dat er sleepboten worden ingezet, aldus CNN.



De USS Fitzgerald, een raketafweerschip dat sinds 1995 dienst doet, is gestationeerd in Yokosuka, aldus CBS News. Zijn bemanning bestaat uit ongeveer 23 officiers, 24 onderofficiers en 291 leden van de Navy. Volgens CNN werden aan het schip in februari nog voor 21 miljoen dollar aan renovatie- en herstellingswerken afgerond.