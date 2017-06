7 vermisten na botsing tussen Amerikaans oorlogsschip en Japans containerschip

Bewerkt door: ADN, kv

Het Amerikaanse oorlogsschip USS Fitzgerald is voor de Japanse kust gebotst tegen een koopvaardijschip uit de Filipijnen. Dat meldt de Amerikaanse Navy in een persbericht. Volgens de Navy zijn er zeven bemanningsleden vermist. Drie personen raakten gewond.

De botsing tussen de destroyer en het Filipijnse schip gebeurde vandaag om 2.30 plaatselijke tijd (vrijdag 19.30 uur Belgische tijd), op zowat 56 nautische mijl (100 kilometer) ten zuidwesten van Yokosuka. De Navy heeft de hulp ingeroepen van de Japanse kustwacht. De Amerikaanse marine bevestigt dat zeven mensen nog vermist zijn. Drie gewonden, waaronder de commandant, werden per helikopter naar het Amerikaans militair ziekenhuis in Yokosuka overgebracht. De toestand van de commandant zou stabiel zijn. De twee andere bemanningsleden liepen schaafwonden en kneuzingen op en worden onderzocht.

"De USS Fitzgerald liep schade op aan de stuurboordzijde, zowel boven als onder de waterlijn," deelt de Navy mee in een verklaring. De volledige omvang van de schade worden nog onderzocht. Het schip vaart voorlopig nog op eigen kracht, "al is haar aandrijfkracht beperkt," klinkt het. Er zijn sleepboten onderweg om het schip assistentie te verlenen. De Japanse openbare omroep NHK toonde luchtbeelden van het Amerikaanse oorlogsschip, waarop een grote deuk aan de stuurboordzijde te zien. De impact vond plaats naast het radarsysteem. Zowel het dek als de radar lijken op de foto's zwaar beschadigd te zijn. De zender toonde ook luchtbeelden van het containerschip. Het vrachtschip, dat ongeveer drie keer groter is dan de USS Fitzgerald, vaart onder eigen kracht verder.

Drukke zeewegen

Hoe het ongeval kon plaatsvinden, is nog onduidelijk, maar wordt verder onderzocht. De zeewegen richting de Baai van Tokio worden altijd druk bevaren door commerciële schepen die van en naar de twee grootste containerhavens van Japan varen: Tokio en Yokohama.



De USS Fitzgerald, een raketafweerschip dat sinds 1995 dienst doet, is gestationeerd in Yokosuka, aldus CBS News. Zijn bemanning bestaat uit ongeveer 23 officiers, 24 onderofficiers en 291 leden van de Navy. Volgens CNN werden aan het schip in februari nog voor 21 miljoen dollar aan renovatie- en herstellingswerken afgerond.