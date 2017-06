Gezin krijgt stinkdier in huis: "Alles weggegooid, zeven maanden schoongemaakt"

Bewerkt door: LB

16/06/17 - 22u02 Bron: wpxi.com

© thinkstock.

Een gezin in de Amerikaanse staat Pennsylvania kan eindelijk weer in hun huis trekken, zeven maanden nadat een stinkdier er was binnengeglipt en er voor een onhoudbare stank zorgde. "Erger dan mocht het huis afgebrand zijn", zegt een buur. Hun verzekering dekte 'schade door stinkdier' immers niet.