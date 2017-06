Trump schrapt Obama's akkoord met Cuba

Door: redactie

16/06/17 - 20u20 Bron: Reuters

Donald Trump tijdens zijn toespraak in Miami vandaag. © reuters.

Politiek VS Amerikaans president Donald Trump haalt een streep door het akkoord dat zijn voorganger Obama met de regering in Cuba sloot en het eind van het Amerikaanse handelsembargo en reisverbod inluidde. Dat deed hij tijdens een toespraak in Miami, het bolwerk in Florida van de Cubaanse anti-Castristen.

Campagnebelofte

'We zullen de communistische onderdrukking niet meer toelaten' Amerikaans president Donald Trump

Tijdens Trumps speech in Miami kondigde het Witte Huis aan dat het Obama's historisch ontsluiten van het communistische land, na een diplomatieke doorbraak in 2014 tussen de voormalige aartsvijanden uit de Koude Oorlog, zal herroepen.



Trump behoudt echter een aantal veranderingen die Obama doorvoerde, zoals de heropende Amerikaanse ambassade in Havana. Toch deed hij zijn best tijdens zijn toespraak zijn campagnebelofte waar te maken met een strengere houding tegenover Cuba.



"We zullen de communistische onderdrukking niet meer toelaten", zei Trump voor een juichende massa in de Cubaans-Amerikaanse enclave Little Havana in Miami. De nieuwe aanpak, die in een nieuw presidentieel decreet zal gegoten worden, stelt een reisverbod voor Amerikaanse toeristen in het vooruitzicht en zal erop toezien dat er geen Amerikaanse dollars worden gebruikt door wat de Trump-administratie "een repressieve, door militairen gedomineerde regering" noemt.