Door: redactie

16/06/17 - 19u59 Bron: vtmnieuws.be

video

In Frankrijk lijkt er een doorbraak te zijn in de moordzaak van de vierjarige Grégory, die in 1984 dood werd teruggevonden in een rivier in de Vogezen. De voorbije dertig jaar werd nooit een dader teruggevonden, maar nu zijn de groottante en grootoom van de jongen aangehouden op beschuldiging van ontvoering en opsluiting.