Vrouw (20) die haar vriendje overtuigde om zelfmoord te plegen schuldig bevonden aan doodslag

Een rechter in de Verenigde Staten heeft vandaag Michelle Carter schuldig bevonden aan doodslag. Hij oordeelde dat de Amerikaanse vrouw haar toenmalige vriendje Conrad Roy III overtuigd heeft zich van het leven te beroven, en dat ze heeft nagelaten de politie of zijn familie te verwittigen toen ze van zijn plannen wist.

Michelle Carter was 18 jaar toen ze haar vriendje Conrad Roy III overtuigde zichzelf te vergassen in zijn auto. De 18-jarige jongen werd dood in zijn auto gevonden op de parking van een winkel in juli 2014. De officiële doodsoorzaak: een koolstofvergiftiging. De strafmaat moet nog uitgesproken worden, Carter riskeert tot 20 jaar cel.



De rechter oordeelde dat er voldoende bewijs is dat Carter verantwoordelijk is voor de dood van de jongen. Edelachtbare Lawrence Moniz verklaarde in de rechtbank: "Michelle heeft niet naar de politie gebeld en ze heeft Roys moeder of zus niet verwittigd, ook al was ze op de hoogte van zijn plannen." Toen de rechter het verdict gaf, was Michelle aan het huilen. "Daarom word je schuldig bevonden aan onvrijwillige doodslag."