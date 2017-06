Lof voor aangrijpend verhaal over huiselijk geweld van Nederlandse politieagent

Door: Michelle Sakkers

16/06/17 - 19u13 Bron: AD.nl

© Politie Leiden Zuid Facebook.

Agent Paul van de politie Leiden Zuid wordt overspoeld met warme reacties, nadat hij ingreep bij huiselijk geweld en zijn aangrijpende verhaal deelde op Facebook. Met de blog wil hij laten zien dat politieagenten ook gevoelsmensen zijn. "Lieve kleine krullenbol", begint de agent.

"Papa's horen mama's niet te slaan. Nooit" Politieagent Paul Zijn blog schrijft hij over het dochtertje van een gezin in Leiden, waarvan de vader de moeder mishandelt. "Mijn papa is lief. Dat zei je, mooie meid van 6 jaar oud. Maar papa's horen mama's niet te slaan. Nooit."



De politieagent beschrijft hoe het meisje bij haar moeder op bed was gesprongen om haar vader tegen te houden. Die ging echter door en duwde haar aan de kant. De kleren van het meisje zaten onder het bloed van haar moeder toen de politie het kind aantrof.

Ook haar broer en zusje waren aanwezig tijdens de mishandeling. De jongen droeg een oplossing aan bij de agent. "'Agent, je hebt toch een pistool?' Ja stoere vent, maar die is niet daarvoor", zou de agent hebben geantwoord.



Vervolgens werd de moeder naar het ziekenhuis gebracht. De agent beschrijft hoe alle kinderen haar nog een knuffel en dikke kus kwamen geven in de ambulance. Uiteindelijk arriveerden familieleden om op de kinderen te passen. "Om voor jullie te zorgen, zoals papa's dat horen te doen."

Dochter Het meisje met de krullen maakte een onuitwisbare indruk op Paul. Tijdens het afscheid kreeg hij een knuffel van haar. "Ik voelde mijn eigen dochter, die waarschijnlijk al lekker lag te slapen in haar eigen, veilige bedje. Ik voelde je pijn en verdriet", schrijft de politieagent.



Die ene knuffel gaf de agent de kracht om dit werk te blijven doen. "Kracht om situaties zoals vanavond te voorkomen in andere gezinnen. Kracht om mensen bewust te maken dat sommige dingen niet kunnen en mogen. Kracht om mensen bewust te maken dat ze hun zorgen uitspreken als ze iets niet vertrouwen in een gezin."