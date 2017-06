Clarice kreeg liefdesbrief van geheime aanbidder. Maar terwijl ze hem las bekroop haar het gevoel dat hij haar al een hele tijd in de gaten hield

Koen Van De Sype

Het is altijd leuk om bewonderd te worden, maar voor een jonge receptioniste uit het Britse Nottingham ging het toch iets te ver. Toen Clarice (23) op haar vaste lift stond te wachten voor het werk, kreeg ze plots een brief in de handen geduwd van een geheime aanbidder. En waar ze dat aanvankelijk wel flatterend vond, veranderde ze van gedacht toen ze de brief begon te lezen. Want de man bleek haar zonder dat ze het wist al een hele tijd in de gaten te houden.

Op de envelop stond: 'Voor een mooi meisje'. Ze besloot hem open te doen en vond een brief waarin een zekere Chris zijn liefde aan haar verklaarde. 'Dag lieverd, het spijt me dat ik je op deze manier moest benaderen, maar ik wist niet hoe ik het anders aan moest pakken', stond er. 'Je bent zonder enige twijfel het mooiste, knapste en meest sexy meisje dat ik ooit heb gezien. De manier waarop je je kleedt, is vlekkeloos en je ziet eruit als een echte ster.'



Griezelig

"Naar mate ik de brief las, kreeg ik steeds meer het idee dat hij me al een tijdje in de gaten hield en dat was een erg griezelig gevoel", aldus Clarice. "Hij moet me gevolgd zijn op weg van en naar het werk. Ik besefte ook dat de man die het geschreven had, de kerel was die me het briefje in handen had gestopt. Samen met enkele vriendinnen vond ik hem op Facebook en hij bleek een vader van twee kinderen te zijn, die een half uurtje bij me vandaan woonde."