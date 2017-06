Moeder en haar twee dochters werden vorige week op verschillende manieren vermoord, topverdachte vecht tegen de tranen

Sven Van Malderen

Suzanne Taylor (45) met haar dochters Kylie (l) en Taylor (21). © Facebook.

Horror in North Royalton (Ohio) vorig weekend: een moeder en haar twee dochters werden vermoord naast elkaar achtergelaten, met hun gezicht richting bed. De dader gebruikte telkens een andere methode om hen te doden. Dinsdag kon de politie na een belegering van maar liefst acht uur George Brinkman oppakken, tachtig kilometer verderop in Brunswick. Gisteren verscheen de 45-jarige man in kogelvrije vest en een gips aan zijn arm voor de rechter. Terwijl alle aanklachten tegen hem voorgelezen werden, begon hij een potje te huilen. De man wordt ook nog verdacht van de moord op de ouders van zijn ex. Zijn borgsom bedraagt 75 miljoen dollar (67 miljoen euro).

Suzanne Taylor (45) werd de keel overgesneden met een mes, haar dochters Taylor (21) en Kylie Pifer (18)werden respectievelijk verstikt en gewurgd met een telefoondraad.



Het was de vriend van Taylor die zondag de gruwelijke ontdekking deed. Dale Kostar had bloemen voor haar mee, maar stond voor een gesloten deur. Toen hij drie uur later nog geen teken van leven kreeg, belde hij naar de vriend van Suzanne. Die raadde hem aan om op eigen houtje binnen te gaan. Suzanne wilde enkel vrienden blijven, George wilde naar verluidt meer. © Facebook.

Hun lichamen voelden koud aan, wat doet vermoeden dat ze op dat moment al meer dan 24 uur dood waren. Kostar had zaterdag wel nog een laatste sms van zijn liefje gekregen, rond 15 uur.



Brinkman en Taylor waren al bevriend sinds hun schooltijd. Volgens nabestaanden wilde hij echter méér, maar hield zij de boot af. "Ze bleef wel altijd vriendelijk tegen hem", aldus haar vriendin Marcia Taylor. "We hebben nog samen gegeten, hij bracht hier soms zelfs de vakantie door. Ik weet niet waarom hij nu plots zo kwaad geworden is."



De broer van Susanne vermoedt dat die onbeantwoorde liefde de doorslag gegeven heeft. "Hij wilde altijd meer van haar. Hij likete ook veel foto's op haar sociale media, maar zij trachtte op een beleefde manier afstand te bewaren." "Taylor en Kylie werden heel graag gezien", liet hun vader Brian weten. © Facebook.