Franse ex-minister verlaat ziekenhuis nadat ze op markt werd aangevallen

EB

16/06/17 - 15u02 Bron: AFP

De Franse ex-minister Nathalie Kosciusko-Morizet verlaat het ziekenhuis in Parijs. © reuters.

De Franse ex-minister Nathalie Kosciusko-Morizet heeft vandaag het ziekenhuis in Parijs verlaten. Daar was ze donderdag opgenomen nadat ze het slachtoffer was geworden van geweld. Een man had haar aangevallen terwijl ze op een markt campagne aan het voeren was voor de parlementsverkiezingen van zondag.