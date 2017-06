Door: redactie

16/06/17 - 14u06 Bron: vtmnieuws.be

video

"Het zou een enorme klap zijn voor de terreurorganisatie, maar anderzijds moet je het ook een beetje relativeren", zegt Ramaekers. "De structuur van IS is eigenlijk al zo goed als onbestaande op dit moment. Symbolisch is het dus heel belangrijk, maar in de praktijk bestaat IS structureel nog nauwelijks."