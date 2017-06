Arrestant concert Guust Meeuwis verdacht van terrorisme

Door: redactie

16/06/17 - 14u15 Bron: Belga

© anp.

Een 29-jarige Amsterdammer die vorige week vrijdag is aangehouden bij een concert van Guus Meeuwis in de zuidelijke Nederlandse stad Eindhoven, wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij de voorbereidingshandelingen voor een terroristisch misdrijf. Dat maakte het Openbaar Ministerie (OM) in Den Bosch bekend, vooruitlopend op de voorgeleiding van de man aan de onderzoeksrechter.