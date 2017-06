Ontdekking van antibioticum tegen resistente bacteriën

mv

16/06/17 - 13u15 Bron: Belga

Wetenschappers hebben in een staal aarde uit Italië een nieuw antibioticum ontdekt, dat werkt tegen bacteriën die bestand zijn tegen antimicrobiële middelen. Het nieuwe antibioticum, wordt geproduceerd door een microbe en kreeg de naam "pseudouridimycin" (PUM).

Bij laboratoriumtesten vernielde het antibioticum een brede waaier aan bacteriën, waarvan sommige resistent zijn tegen bekende antimicrobiële middelen. Die middelen worden als geneesmiddel gebruikt bij de behandeling van infecties, virussen en schimmels.



PUM doodde in het laboratorium twintig soorten bacteriën en was vooral efficiënt tegen streptokokken en stafylokokken, waarvan er verschillende bestand zijn tegen antibiotica.



Volgens onderzoekers van de Amerikaanse universiteit Rutgers-New Brunswick en de Italiaanse biotechtfirma Naicons Klinische, kunnen ze binnen drie jaar klinische proeven uitvoeren. Er wordt geschat dat het antibioticum over tien jaar op de markt kan verschijnen.