Matroos speelt verstekeling op eigen oorlogsschip

16/06/17 - 09u37 Bron: Belga

archieffoto © epa.

Na zeven dagen zoeken heeft de Amerikaanse marine een vermiste matroos op zijn eigen schip teruggevonden, zo heeft de zeemacht gisteren meegedeeld.

Als opvarende van de USS Shiloh was de matroos vorige week donderdag verdwenen, toen het schip ten oosten van het Japanse Okinawa in de Stille Oceaan lag. De bemanning van het oorlogsschip ging ervan uit dat de man overboord was gevallen.



Helikopters en vliegtuigen van de marine en van de Japanse kustwacht kamden een gebied van 5.500 vierkante mijl uit, maar uiteindelijk werd de matroos op zijn eigen schip gevonden. Volgens de Navy Times had de man zich in een machinekamer verstopt.



De marine liet weten dat er een onderzoek loopt naar de omstandigheden van zijn verdwijning.