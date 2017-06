Bewerkt door: jv

De ontploffing van gisteren aan een kleuterschool in het oosten van China is door een bom veroorzaakt. Het explosief is gemaakt door een man die bij de explosie ook de dood heeft gevonden. Dat hebben de plaatselijke autoriteiten gemeld.