België vooruitstrevend? Deze drie mannen zijn getrouwd in Colombia

16/06/17

Hoewel Colombia nog te kampen heeft met guerillatroepen, veel misdaad en een grote drugsproblematiek, is het land op andere vlakken vooruitstrevender dan België. Het is er bijvoorbeeld legaal dat drie mensen in het huwelijk treden, en sinds deze week is daar ook een eerste homoseksueel trio bij.

België is absoluut geen preuts land, maar een huwelijk tussen drie mensen zien we hier toch niet meteen gebeuren. In Colombia kan het echter wel. Een 'trieja' heet het daar: een samentrekking van 'trio' en 'pareja' (koppel). Daarbij worden drie personen op een legale manier in de echt verbonden, met alle wettelijke implicaties die daarbij horen. En het kan dus ook tussen drie mensen van hetzelfde geslacht.



Begin deze maand traden Manuel Bermudez, Victor Hugo Prada en Alejandro Rodriguez er namelijk in het huwelijk: het eerste homohuwelijk tussen drie personen in het land. Geen bevlieging, want de drie zijn al jaren samen. Oorspronkelijk waren ze zelfs met vier, maar hun partner Alex stierf twee jaar geleden aan kanker. "En daarom wilden we nu huwen. Uit liefde, maar ook omdat we de economische voordelen van het huwelijk willen." Na de dood van Alex hadden de drie immers de grootste moeite om zijn erfenis te regelen, aangezien ze geen recht hadden op zijn bezittingen.



Manuel werkt als maatschappelijk assistent, Victor is een kunststudent en Alejandro heeft diploma als sportleerkracht. Volgens hen leven ze zonder problemen samen: "We hebben geen rollen of macht in de relatie, maar proberen altijd tot een compromis te komen." In Colombia mogen holebikoppels ook kinderen adopteren, maar het is niet geweten of de drie mannen dat overwegen.