Komt er binnenkort een einde aan de Spaanse siësta?

16/06/17 - 06u57 Bron: Metro

Het traditionele Spaanse middagdutje zou met uitsterven zijn bedreigd. Onderzoeksbureau Simple Lógica kwam tot de conclusie dat vooral ouderen nog een siësta inlassen, terwijl jongeren er steeds minder vaak voor kiezen. Dat schrijft Metro vandaag.

Slechts 17,6 procent van de Spanjaarden houdt regelmatig een siësta, terwijl 57,9% van hen dat nooit doet.



Uit de resultaten blijkt dat oudere mensen vaker een uiltje knappen 's middags dan hun jongere medemens. Bij jongeren tussen 25 en 34 jaar is er slechts 33,2 procent die al eens een middagdutje durft te doen, bij 65+-ers is dat 48 procent. Mannen blijken bovendien hun middagrust meer nodig te hebben dan vrouwen. Bij mannen gaat het om 47procent tegenover 35,7 procent bij vrouwen.



Langs verschillende kanten wordt er druk gezet op de siësta. Het is niet enkel de jongere generatie die er geen behoefte meer aan lijkt te hebben, het zijn ook de ondernemingen en de overheid die komaf willen maken met de langere Spaanse werkdagen. Vanwege de langere middagpauze van twee uur, werken de Spanjaarden immers ook langer door 's avonds. Niet alleen zijn ze niet productiever, het heeft ook een negatieve invloed op hun persoonlijk en familiaal leven.



'Red de siësta'

Toch heeft de siësta ook voordelen. De Spanjaarden hebben immers een erg korte nachtrust en net daarom kan een hazenslaapje rond het middaguur wel degelijk nuttig zijn. De reiswebsite Hotels.com plaatste begin dit jaar enkele 'slaappods' in het treinstation Atocha in Madrid onder het mom 'red onze siësta'.



Werknemers konden in de comfortabele zetels een middagdutje doen. Het project was erg populair. "De siësta is niet incompatibel met een modern werkritme, zelfs niet op de werkvloer", vertelt slaapspecialist Juan José Ortega aan de BBC. "Als werknemers mogen pauzeren voor een koffie of een sigaret, waarom dan niet voor een dutje?"