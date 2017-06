Vijf jaar contactverbod voor Chris Brown

LDL

Chris Brown mag 5 jaar geen contact zoeken met zijn ex-vriendin Karrueche Tran. Dat heeft de rechter donderdag bepaald nad een vraag van Tran. Tijdens de zitting werden onder meer sms-berichten van Brown voorgelezen waarin hij schrijft het leven van de actrice zuur te zullen maken. De rapper was aanwezig bij de zitting, zo meldt TMZ.

"Ik ga niet meer aardig tegen je zijn. Als ik je in het openbaar zie dan zal ik ervoor zorgen dat je me nog meer gaat haten en ik ga je weghouden bij alle evenementen", sms'te de rapper aan Tran. En er zaten ook agressievere berichten tussen waarin Brown dreigt de 29-jarige actrice te slaan. De 28-jarige rapper kreeg eerder van de rechter al een tijdelijk contactverbod opgelegd.



Tran en Brown hadden tussen 2010 en 2015 een relatie, al gingen ze kort uit elkaar toen Brown besloot terug te keren naar zijn ex-vriendin, zangeres Rihanna. Toen die relatie opnieuw op de klippen liep keerde hij weer terug bij Tran, maar in 2015 zet de actrice de rapper definitief op straat.



De advocaten van Chris Brown ondervroegen Tran over ringen die de rapper haar cadeau had gedaan en die hij terug wilde. De actrice zei dat ze de juwelen verkocht heeft. Ook viel de raadsman van de rapper Tran aan dat ze nooit een melding bij de politie of een andere instantie had gedaan van de bedreigingen van Brown. Tran verweerde zich door te zeggen dat ze bang was dat Brown haar iets zou aandoen als ze aangifte zou doen.



Rihanna

In 2009 loopt een ruzie tussen Brown en zijn toenmalige vriendin Rihanna uit de hand. De Jamaicaanse zangeres werd dusdanig toegetakeld door de rapper dat ze moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Brown werd gearresteerd en bekende later schuld. Hij kreeg een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van vijf jaar. Ook moest hij een cursus volgen voor zijn agressieve gedrag.