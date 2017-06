Arrestatiebevel tegen Turkse bewakers na geweld in Washington

LDL

16/06/17 - 03u20 Bron: Belga

© reuters.

De Amerikaanse autoriteiten hebben donderdag aangekondigd arrestatiebevelen te hebben uitgevaardigd tegen twaalf veiligheidsagenten van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. De twaalf worden er van beschuldigd gewelddaden te hebben gepleegd in Washington. Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Amerikaanse ambassadeur in Ankara op het matje geroepen vanwege het nieuws.

De agenten van Erdogan worden ervan beschuldigd op 16 mei voor de woning van de Turkse ambassadeur in Washington Koerdische manifestanten te hebben aangevallen tijdens een bezoek van Erdogan aan de VS.



Volgens politiechef Peter Newsham waren de rellen tussen manifestanten en de aanhangers van Erdogan "een brutale aanval tegen vreedzame manifestanten", waarbij twaalf mensen gewond raakten. De betrokken veiligheidsagenten werden via camerabeelden geïdentificeerd.



De arrestatiebevelen "zijn een duidelijke boodschap dat de VS niet tolereren dat individuen intimidatie en geweld gebruiken om de vrijheid van meningsuiting te belemmeren", aldus de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson. "Het ministerie van Buitenlandse Zaken zal blijven samenwerken met de politie en de bevoegde autoriteiten in deze zaak en zal beslissen of bijkomende maatregelen nodig zijn."



De Turkse president Recep Tayyip Erdogan liet al weten dat Turkije "politiek en gerechtelijk zal strijden" tegen die maatregelen. Hoewel "terroristische" groepen "op vijftig meter van mij een manifestatie hielden, heeft de Amerikaanse politie niets gedaan".



Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ondertussen de Amerikaanse ambassadeur op het matje geroepen. "We hebben aan de ambassadeur duidelijk gemaakt dat de beslissing van de Amerikaanse autoriteiten verkeerd is, partijdig is en geen wettelijke basis heeft", aldus het ministerie in een persbericht. Het beschuldigt de lokale autoriteiten ervan te hebben gefaald in het voorzien van degelijke veiligheidsmaatregelen tegenover de "zogezegde manifestanten".