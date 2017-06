Amerikaan die politici neerschoot bij honkbaltraining had wapenvergunning

Door: Redactie

16/06/17 - 02u55

De twee teams houden voor de wedstrijd een moment stilte voor de gewonden na de schietpartij een dag eerder. © afp.

De man die woensdag Amerikaanse politici neerschoot bij een honkbaltraining had zijn wapens legaal gekocht. Dat heeft de politie in Washington bekendgemaakt. De schutter had een wapenvergunning. De honkbalwedstrijd tussen Democratische en Republikeinse parlementsleden waarvoor de politici trainden, vond donderdagavond (lokale tijd) plaats, en de stemming was bedrukt.

De schutter schoot met zijn geweer en pistool woensdag onder anderen op de prominente Republikein Steve Scalise die ernstig gewond raakte. De vuurwapens had James Hodgkinson gekocht bij legale wapenhandelaren. 'We hebben geen aanwijzing dat die aankopen illegaal waren', aldus de politie. De FBI onderzoekt intussen de toedracht van de schietpartij en de motieven van de dader. Hodgkinson werd al snel na de eerste schoten door politieagenten doodgeschoten op het honkbalveld. Zijn vrouw laat weten dat ze dacht dat haar man naar Washington was verhuisd om het belastingstelsel te veranderen. Lees ook Republikein beschuldigt Democraten na schietpartij: "De anti-Trumpretoriek is afschuwelijk"

