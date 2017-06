Chinese politie behandelt ontploffing aan kleuterschool voorlopig niet als terrorisme

Bewerkt door: ib

16/06/17 - 02u00 Bron: Belga

In 2010 werd in China ook al eens een kleuterschool aangevallen. Een man met een mes verwondde toen 29 kinderen, twee leraren en een veiligheidsagent. © epa.

De explosie die gisteren plaatsvond in de buurt van een Chinese kleuterschool in Xuzhou wordt op basis van de eerste elementen behandeld als een criminele daad. Dat hebben de lokale autoriteiten gemeld. Er werd een verdachte opgepakt.

Bij de ontploffing vielen acht doden en een zestigtal gewonden, van wie er acht erg aan toe zijn. Onder de slachtoffers zijn geen leerlingen of leerkrachten van de school. Die bevonden zich op het moment van de explosie in de school.



De autoriteiten van de stad Xuzhou verklaarden via de socialenetwerksite Weibo dat de politie een verdachte heeft opgepakt.



In de media verschenen er eerder berichten dat de gasfles van een eetstandje zou zijn ontploft. De politie heeft een onderzoek opgestart naar de oorzaak van het incident.