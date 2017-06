Mike Pence stelt advocaat aan voor vragen rond onderzoek naar Rusland

Bewerkt door: ib

16/06/17 - 01u30 Bron: Belga

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence. © ap.

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence heeft een persoonlijke advocaat onder de arm genomen om te antwoorden op vragen van de speciale aanklager Robert Mueller in het onderzoek naar de banden tussen het team van president Donald Trump en Rusland en de Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen.

"De vicepresident heeft Richard Cullen, van het kantoor McGuire Woods aangesteld om hem te helpen met het beantwoorden van vragen van de speciale aanklager", aldus de woordvoerder van Pence, Jared Agen. "De vicepresident is concentreert zich volledig op zijn taken en het promoten van de agenda van de president en kijkt uit naar een snelle afhandeling van deze zaak." Een Amerikaanse verantwoordelijke laat nog weten dat de advocaat niet betaald zal worden met belastinggeld.



Corruptieschandaal

Richard Cullen is de voormalige advocaat-generaal van Virginia en was een federale rechter voor het oostelijke district in Virginia. Hij is ook de advocaat van de vroegere baas van de Fifa Sepp Blatter in het kader van het corruptieschandaal rond de wereldvoetbalbond.



"Heksenjacht"

Ook president Trump, die het onderzoek bestempelde als een heksenjacht, heeft eveneens een team van persoonlijke advocaten om hem te representeren tijdens het onderzoek van het ministerie van Justitie. Donderdag raakte bekend dat speciale aanklager Mueller een onderzoek heeft geopend naar de president zelf voor de mogelijke belemmering van de rechtsgang.