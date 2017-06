Amerikaanse senaat keurt haast unaniem nieuwe sancties tegen Moskou en Teheran goed

kv

Met een overweldigende meerderheid van 98 stemmen tegen twee heeft de Amerikaanse senaat vandaag een pakket nieuwe sanctiemaatregelen tegen Rusland en Iran goedgekeurd.

De sancties, waar men in Europa niet op zit te wachten, moeten wel nog door het Huis van Afgevaardigden raken. Onder meer Duitsland beklaagt zich dat de maatregelen vooral intern-poltieke en economische redenen hebben - dat laatste om de eigen economie te beschermen en de Europese markt open te stellen voor Amerikaans gas in de plaats van Russische energie. Iran wordt door Washington aangewreven, een "sponsor" van het terrorisme te zijn en stiekem aan een kernwapenprogramma te werken. Het eerste verwijt delen de VS met landen als Saoedi-Arabië en Qatar, het tweede vooral met Israël. Iran geldt al sinds het aantreden van de regering-Trump als doelwit nummer één.

Rusland

Met Rusland ligt de zaak anders: als presidentskandidaat brak Trump herhaaldelijk een lans voor toenadering tot Moskou en zelfs een gezamenlijke aanpak van het terrorisme. Sinds zijn intrede in het Witte Huis is het Amerikaanse Ruslandbeleid echter onveranderd gebleven. Washington verwijt Moskou "schending van de territoriale integriteit van Oekraïne", "het beïnvloeden van de Amerikaanse verkiezingen (van vorig jaar)" en het Russische optreden in Syrië.



Congreslid Ron Paul reageerde dat Washington dan ook zichzelf moet sanctioneren: "de VS schenden (immers) de territoriale integriteit van Syrië (en) hebben sinds 1945 meer dan honderd verkiezingen wereldwijd naar hun hand gezet", luidde het in een communiqué van het Ron Paul Institute. Eén van de voorstellen uit het ontwerp is strafmaatregelen voorzien voor Russische wapenleveringen aan de Syrische regering.



Is ook het Huis van Afgevaardigden het eens met het nieuwe sanctiepakket, dan resteert enkel nog de handtekening van de president om het ontwerp wet te maken.