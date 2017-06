Erdogan: "Ik zal alles doen om mijn lijfwachten vrij te krijgen in VS"

Bewerkt door: LB

15/06/17 - 22u57 Bron: ANP

Turks president Recep Tayyip Erdogan. © ap.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan is kwaad om de arrestatie van twee van zijn veiligheidsmensen in de Verenigde Staten. Erdogan zei tegen nieuwszender CNN Türk "alles in het werk te stellen, politiek of diplomatiek, om de twee vrij te krijgen''.