Als daklozen en straatvegers vermomde 'special forces' in Britse steden

15/06/17 - 22u36 Bron: Daily Mirror, Independent

De Britse 'special forces', die in Syrië en Irak strijden tegen Islamitische Staat, worden ook in Britse steden verdoken ingezet. © Getty.

terreurdreiging De Britse veiligheidsdiensten zetten in grote steden eltesoldaten in die zich vermommen als daklozen en straatvegers. In de strijd tegen de terreur werd het voorbije jaar in Groot-Brittannië een recordaantal arrestaties verricht.