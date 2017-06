Dertig doden bij zelfmoordaanslagen op restaurants in Mogadishu

Door: redactie

In Mogadishu zijn gisterenavond minstens dertig doden en 35 gewonden gevallen bij aanvallen van terreurgroep al-Shabaab tegen restaurants in de Somalische hoofdstad. Dat melden de Somalische politie en veiligheidsdiensten vandaag.

Een restaurant-hotel werd getroffen door een autobom, een vlakbij gelegen café werd door met mitrailleurs uitgeruste Shabaab-militanten bestormd. Onder de doden zijn zeker zes meisjes en vier agenten. Ook zes van de jihadisten kwamen bij het vuurgevecht om. Het hotel had verscheidene buitenlandse gasten, vooral uit de buurlanden Kenia en Ethiopië.



Al-Shabaab werd in 2011 uit Mogadishu verdreven en verloor het grootste deel van zijn bolwerken, maar de groep controleert nog steeds grote gebieden op het platteland. Van daaruit voeren de militanten regelmatig guerilla-aanvallen en zelfmoordaanslagen uit, vaak in de hoofdstad of tegen Somalische of buitenlandse militaire basissen.