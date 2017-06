De hersenen van Don Bosco zijn weer op hun plaats

Bewerkt door: LB

15/06/17 - 20u20 Bron: Belga

De urne met de hersenen van de heilige Johannes 'Don' Bosco is, twee weken na te zijn gestolen, weer opgedoken. De politie wist de als relikwie vereerde resten van de katholieke priester terug te vinden, zo citeren Italiaanse nieuwsagentschappen de overheden. De urne werd begin juni ontvreemd uit de basiliek van Castelnuovo, de stad bij Turijn waar de heilige werd geboren.

De Turijnse krant La Stampa meldde dat in verband met de diefstal een man aan de tand wordt gevoeld. Hij wou de urne verkopen, verkeerdelijk denkend dat het om een gouden pot ging.



Don Bosco (1815-1888) wordt niet alleen in Italië vereerd. Hij is bekend voor de oprichting van de wereldwijde congregatie der Salesianen van Don Bosco en zijn jeugdwerk. In 1934 werd hij heilig verklaard. Zijn eigenlijke graf bevindt zich in de Basilica Santa Maria Ausiliatrice in Turijn.



In Vlaanderen is er een twintigtal Don Bosco-scholen.