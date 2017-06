Servië krijgt eerste lesbische premier

kv

15/06/17 - 19u40 Bron: Belga

#Brnabic appointed #Serbia 's first woman head of govt after #Vucic named her PM-designate https://t.co/qCx2AlVfLW Photo: AP/Darko Vojinovic pic.twitter.com/oLoniufcSG

De Servische president Aleksandar Vucic heeft vandaag voor het eerst in de geschiedenis van het "traditionalistische" land een openlijk lesbische vrouw tot premier benoemd.

Tijdens de persconferentie waarop Ana Brnabic werd voorgesteld, zei Vucic dat de nieuwe premier over zowel de persoonlijke als de professionele kwaliteiten beschikt om de functie uit te voeren. Vucic maakte ook duidelijk dat de seksuele geaardheid van zijn nieuwe regeringsleider "absoluut geen rol speelt". Overigens is Brnabic ook gewoon de eerste vrouwelijke premier in Servië.



De 41-jarige Brnabic volgt als premier Vucic op, die op 2 april met sprekend gemak tot president werd verkozen, elf maanden na een al even duidelijke overwinning met zijn SNS-partij (Servische Progressieve Partij) bij de jongste parlementsverkiezingen.



Brnabic moet volgende week nog een vertrouwensstemming in het parlement overleven, maar die kondigt zich aan als een loutere formaliteit. Vucic wordt, wegens zowel op Moskou als op Brussel gericht, vaak omschreven als "autocratisch".