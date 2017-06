Man zwaar verbrand nadat hij in warmwaterbron in Yellowstone sukkelde

kv

In het Amerikaanse natuurpark Yellowstone is de 21-jarige Gervais Dylan Gatete zwaar verbrand geraakt nadat hij in een van de warmwaterbronnen van het park belandde, zo delen de parkautoriteiten mee.

Man severely burned after falling into a hot spring in the Lower Geyser Basin off of Fountain Flat Drive: https://t.co/IMeefICUUl. pic.twitter.com/HQ9fBmi1oj — YellowstoneNPS (@YellowstoneNPS) Het incident vond dinsdagavond plaats. Gatete bevond zich samen met zeven andere mensen in de omgeving van de bron. De groep probeerde de man hield vervolgens per auto naar het ziekenhuis over te brengen, maar hield omstreeks middernacht een wagen met parkwachters tegen om om hulp te vragen. Gatete, die werkt voor een van de hotels in het park, werd overgevlogen naar het ziekenhuis van Salt Lake City. Zijn toestand is stabiel.



Gevaarlijke omgeving Sommige warmwaterbronnen in het park bereiken een temperatuur van zo'n 100 graden Celsius. Dan Wenk, de hoofdopzichter van het park, laat in een verklaring weten dat de vele bronnen in het park erg gevaarlijk zijn en dat de grond eromheen fragiel en dun is: het kokend hete water bevindt zich net onder de oppervlakte. "We beklemtonen voortdurend dat mensen op de wandelpaden en houten paden moeten blijven. Niet alleen om de natuur te beschermen, maar ook voor hun eigen veiligheid," luidt het. Bezoekers worden aangemaand op de houten promenades te blijven. © National Park Service.