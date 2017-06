Dan wil een échte dief de politiek in en dan is het nog niet goed

EB

15/06/17 - 17u14 Bron: DPA

Giovanni Tessarolo. © kos.

"Het zijn allemaal dieven, meneer", hoor je wel eens zeggen als het over politici gaat. In Italië, evenwel, wil een echte (ex-)dief zich aan een politieke carrière wagen. En dat gaat niet van een leien dakje. Dat schrijft de krant Corriere della Sera.

Een voormalige dief heeft, 36 jaar na de feiten, zijn slachtoffers gecontacteerd en hen compensatie aangeboden. Voordat tranen vloeien over zoveel berouw, deze toevoeging: de man wil met een 'clean sheet' de politiek instappen.



De politicus in spe is de nu 55-jarige Giovanni Tessarolo uit het Noord-Italiaanse Belluno. Als 19-jarige stal hij autoradio's om zijn heroïneverslaving te betalen. Tessarolo wil carrière maken bij de Vijfsterrenbeweging (M5s), maar die partij laat enkel kandidaten toe met een blanco strafblad.



De deemoedige dief wou vorige zondag al bij de plaatselijke verkiezingen in het stadje ten noorden van Venetië opkomen, maar dat enkel als hij een formele pentito-daad van schuldbekentenis had afgelegd. In een brief bood hij de (nog levende) slachtoffers van weleer een bedrag van 100 euro aan.



Voor de M5s bleek Tessarlo's moment van schuld en boete onvoldoende. De partij heeft daar misschien al spijt van, want de Movimento Cinque Stelle scoorde in Belluno amper 3,6 procent.



Tessaorolo wist gelukkig één man te overtuigen: Lorenzo Alberton, van wie hij in 1981 diens Alfa Romeo 2000 had gekraakt, zei bereid te zijn de ex-dief te ontmoeten. Met de 100 euro die hij mij geschonken heeft, aldus Alberton, kunnen we een keertje samenzitten, een praatje slaan en een glaasje drinken.