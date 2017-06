Ze vertelde dat ze kanker overwon door gezond te eten en verdiende half miljoen dollar met haar kookboek. Er bleek niets van aan

Koen Van De Sype

15/06/17 - 16u04 Bron: Sydney Morning Herald, news.com.au, The Age

Een Australische gezondheidsblogster die bekend werd nadat ze vertelde dat ze kanker had overwonnen door een gezonde levensstijl en voeding, riskeert een monsterboete. Belle Gibson (25) beweerde dat ze in 2009 te horen kreeg dat ze een hersentumor had en nog maar vier maanden zou leven. Ze genas naar eigen zeggen zonder de traditionele therapieën en verdiende een half miljoen dollar met een kookboek en bijhorende gezondheidsapp. Maar het hele verhaal bleek verzonnen.

De blogster verzamelde een grote schare volgers op sociale media en verdiende stevig met haar boek 'The Whole Pantry' en bijhorende app. Het kwam als een donderslag bij heldere hemel toen ze aan het blad 'The Australian Women's Weekly' opbiechtte dat alles wat ze had verteld gelogen was.



Peperdure wagen

De bekentenis kwam er nadat ze in opspraak was gekomen omdat ze beloofd had 300.000 dollar aan goede doelen te schenken, maar dat gebeurde nooit. In de plaats leidde ze met het geld een losbandig leventje. Ze woonde in een luxueuze villa, reed met een peperdure wagen, onderging cosmetische chirurgie, kocht designerkleding bij de vleet en reisde de hele wereld rond. © Facebook.