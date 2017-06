Amnesty International-voorzitters laten zich in boeien slaan aan Turkse ambassade

Door: redactie

Rik Vereecken en Willy Laes poseren voor een 'mugshot' om te protesteren tegen de arrestatie van hun collega. © afp.

Amnesty International heeft op een symbolische manier geprotesteerd tegen de arrestatie van Taner Kiliç, de Turkse Amnesty-voorzitter. Vier huidige en voormalige Belgische Amnesty-voorzitters lieten zich in de boeien slaan voor een 'mugshot', een politiefoto van verdachten. Er werden ook 15.000 handtekeningen overhandigd aan de Turkse Ambassade.

Rik Vereecken, sinds 2014 voorzitter van Amnesty Vlaanderen, Willy Laes, de allereerste voorzitter van Amnesty Vlaanderen van 1978 tot 1984, François Graas, voorzitter Amnesty Belgique francophone sinds 2014 en Vincent Forest, voormalig voorzitter Amnesty Belgique francophone, stonden aan de overkant van de Turkse ambassade keurig op een rijtje voor een politiefoto.



Op 9 juni arresteerde de Turkse regering Kiliç samen met nog 22 advocaten in Izmir. Daar werd hij in beschuldiging gesteld van lidmaatschap van de "Fethullah Gülen Terrorist Organisation". Een feit dat Kiliç ten stelligste ontkent.



"Gechoqueerd"

"We zijn gechoqueerd door de arrestatie, maar we zijn al langer gechoqueerd over de situatie in Turkije. Deze druppel doet de emmer overlopen", vertelt Amnesty Vlaanderen-directeur Wies De Graeve.



"In het eerste persbericht over zijn arrestatie werd bovendien duidelijk vermeld dat Kiliç de voorzitter is van Amnesty Turkije en dat zien we als een duidelijke intimidatiepoging vanwege onze kritische rapporten over Turkije. Maar wij zullen ons niet laten intimideren."