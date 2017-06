Door: redactie

15/06/17 - 13u57 Bron: vtmnieuws.be

video

Londen is opnieuw getroffen door een drama, maar er is veel solidariteit. Er springen heel wat mensen voor elkaar in de bres. Zo is een grote sportzaal omgebouwd tot slaapzaal. Daarnaast verzamelen kerken en gemeenschapscentra spullen, die ze daarna uitdelen aan de slachtoffers. Dat vertelt VTM NIEUWS-journalist Wouter De Boer.