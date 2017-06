Emma (29) werd doodziek na routineoperatie. En nu heeft ze voor het eerst in twee jaar weer kunnen eten

Koen Van De Sype

Een vrouw die na een rugoperatie 14 jaar lang pijn leed, heeft na twee jaar eindelijk weer een vaste maaltijd kunnen eten. De Britse Emma Green (29) werd op haar 15de behandeld voor scoliose, een kromming van haar rug. Maar de ingreep was de aanleiding voor een reeks gezondheidsproblemen, waaronder een verhoogde druk op de aderen in haar buik, die het uiteindelijk onmogelijk maakte om nog voedsel binnen te houden.

Haar lichaam weigerde de jongste twee jaar zelfs de kleinste hoeveelheden. Als ze het toch waagde iets te eten, resulteerde dat in pijn, misselijkheid, braken en diarree. Haar gewicht ging in vrije val. Tot ze nog maar 48 kilogram woog. Het enige wat de vrouw uit Chester Green nog verdroeg, was een speciaal ziekenhuisdrankje - Elemental Extra - dat bestaat uit al verteerd voedsel, dat meteen in het bloed wordt opgenomen en zo het verteringssysteem ontlast. Daarvan dronk ze er tussen de vijf en de tien per dag. "Maar ik voelde me zwak en viel vaak flauw", vertelt ze over die periode.

De eerste jaren na de rugoperatie kon ze nog íéts binnen houden, maar het was zoeken naar voedsel dat haar lichaam kon verdragen. En dat werd steeds minder. Uiteindelijk begonnen de dokters zelfs te denken dat ze misschien een eetstoornis had. "Mijn ziekte heeft mijn leven diepgaand beïnvloed. Ik was bijna de hele tijd ziek en ging de afgelopen 14 jaar de hele tijd het ziekenhuis in en uit. De jongste twee jaar kreeg ik ook pijn in mijn bekken en mijn benen, waardoor ik in een rolstoel terechtkwam. En uiteindelijk mijn bed niet meer uitraakte." (lees hieronder verder) © Facebook.

Langzaamaan begon ze de hoop te verliezen dat ze ooit beter zou worden. "Ik wilde niet voor de rest van mijn leven een ziekenhuisdrankje drinken of zelfs intraveneus gevoed worden", doet ze haar verhaal. "Het is ook zo een raar gevoel: je hebt honger en een vol gevoel tegelijkertijd."



Duitse arts

Maar een Duitse arts zou nu eindelijk verlossing kunnen brengen. Emma en haar familie vonden professor Scholbachs via het internet en hij bleek mensen te behandelen met dezelfde symptomen. Twee maanden geleden onderging Emma een revolutionaire operatie bij hem in het Lutheraans Ziekenhuis in Mettmann en daarbij werd de druk op de aderen in haar buik verminderd. De ingreep - die ruim 28.000 euro kostte - duurde 7,5 uur. Maar ze zou nu toch vruchten afwerpen. Want voor het eerst sinds 2015 kon Emma iets eten én binnenhouden: een kom in melk geweekte Rice Krispies. (lees hieronder verder) In het ziekenhuis met haar mama. © Facebook.

"De dokters moesten me helpen om rechtop te gaan zitten en ze plaatsten een klein tafeltje voor me. De eerste happen deden nog behoorlijk pijn. Maar het lukte. Mijn smaak was voor de operatie helemaal in de war, maar nu kan ik weer met smaak van eten genieten. Ik kan niet wachten om nog meer eten uit te proberen. De jongste jaren waren moeilijk, maar ik heb weer hoop", getuigt ze. (lees hieronder verder) Emma met haar chirurg. © GoFundMe.