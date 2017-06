Bomalarm bij drukke Alexanderplatz in centrum Berlijn afgeblazen

TT

15/06/17 - 13u46 Bron: Reuters

In het centrum van Berlijn, aan de drukke Alexanderplatz, is het bomalarm afgeblazen. De politie en veiligheidsdiensten onderzochten een verdachte koffer op het plein, maar daar bleek geen gevaar in te schuilen. Het openbaar vervoer werd omgeleid.