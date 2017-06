Door: redactie

Kremlinleider Vladimir Poetin heeft de voormalige chef van de FBI, James Comey, asiel aangeboden in Rusland. Het optreden van Comey in de Rusland-affaire verschilt in niets van wat de gevluchte klokkenluider Edward Snowden deed, zei Poetin in zijn traditionele spreekuur 'Directe Lijn' met de burger in Moskou. "In dit geval is hij niet de chef van de FBI, maar een verdediger van de mensenrechten", zei hij.