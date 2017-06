"Vreemdgaan heeft mijn huwelijk een pak beter gemaakt"

Koen Van De Sype

15/06/17 - 11u40 Bron: The Sun

© Facebook.

Tot haar 48ste had de Amerikaanse Jackie Melfi (53) alleen monogame relaties gehad. Maar toen ze vijf jaar geleden haar nieuwe man John (53) leerde kennen, ging er een heel nieuwe wereld voor haar open. Hij introduceerde haar in de wereld van het swingen. Opeens was het oké om ook seks te hebben met andere mannen en gingen ze soms zelfs met een extra partner op vakantie. "Het heeft mijn huwelijk een pak beter gemaakt en het houdt me jong", vertelt ze bij de voorstelling van een boek dat ze over haar nieuwe levensstijl schreef. En waarin ze het geheim prijsgeeft om die relatievorm te doen slagen.

"Ik was eerst bang van het concept van swingen", vertelt ze. "Ik had het nog nooit gedaan en maakte me zorgen dat John misschien iemand anders leuker zou vinden dan ik. Of dat die extra partner misschien wel beter zou zijn in bed. Maar ik leerde om die gevoelens van onzekerheid en jaloezie te overwinnen en stelde me open voor die nieuwe levenshouding." (lees hieronder verder) © Facebook.

Al snel kreeg ze meer zelfvertrouwen en twee jaar geleden gingen Jackie en John zelfs voor het eerst op vakantie met een extra partner, Nora. "In Zweden deden we niet alleen samen aan sightseeing, maar deelden we ook het bed", vertelt ze. "Onze levensstijl heeft me de mogelijkheid gegeven om mijn seksualiteit te verkennen, in een omgeving waar niet zomaar geoordeeld wordt. Ik werd er sterker door en het deed wonderen voor mijn huwelijk." (lees hieronder verder) © Facebook.

Ze was zo gelukkig, dat ze besloot om er een boek over te schrijven: 'Swingers' lifestyle: The Questions You Are Afraid To Ask'. Daarmee wil ze anderen uitleggen wat swingen inhoudt en lezers geruststellen als ze zich aanvankelijk onwennig voelen. Ze doet dat aan de hand van een reeks vragen en antwoorden. Hieronder geeft ze al enkele van de meest opvallende mee. (lees hieronder verder) © Facebook.

Hoe voorkom je dat je jaloers wordt als je partner seks heeft met iemand anders? "Jaloezie is een angst voor iets: dat je partner iemand anders leuker zal vinden en je misschien zal verlaten. Probeer te definiëren wat het precies is dat je angstig maakt en stoort. En vertel dat dan aan je partner, zodat je samen een oplossing kan zoeken. We laten in ons leven nog te veel toe dat angsten ons sturen in plaats van op zoek te gaan naar wat eronder verborgen zit."

Vertel je altijd alles aan je partner over de mensen met wie je naar bed gaat? "Altijd. En dat is misschien wel de belangrijkste les. Ook als je partner er niet bij is, moet je hem of haar altijd vertellen wat je hebt gedaan. Eerlijkheid is essentieel."

Hoe gaat het eraan toe op een swingersparty? "Het is niet zo rauw als je misschien wel denkt. Bij mij duurde het even voor ik naar mijn eerste feestje ging. Ik dacht dat het een oord van losbandigheid zou zijn. Maar het gaat er respectvoller aan toe dan in de meeste gewone nachtclubs. Er wordt niet aan seks gedaan op de toiletten en je wordt er niet zo maar vastgegrepen. Er zijn regels om contact te leggen met elkaar. Er hangt wel een duidelijke seksuele sfeer."