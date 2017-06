Record: zakenman betaalt 595.000 euro voor parkeerplaats in Hongkong

Bewerkt door Eric Belsack

15/06/17 - 11u27 Bron: UPI

De toegang tot de privéparking van het Upton-flatgebouw in Hongkong. © afp.

In Hongkong is the sky wel écht thee limit. Een bedrijfsleider betaalde er het recordbedrag van 595.000 euro voor een privéparkeerplaats in het flatgebouw waar hij woont. Het parkeerplekje is 17,50 m² groot.

Gelukkige eigenaar is Kwan Wai-ming, de grote baas van de Huarong Investment Stock Corporation. Met zijn parkeerplek in het Upton appartementencomplex breekt hij het vorige record. Dat dateert van oktober vorig jaar toen 550.600 werd neergeteld voor een parkeerplaats.



De parkeerplek in het Upton-gebouw is duurder dan sommige appartementen in Hongkong. Zo betaal je bijvoorbeeld in de wijk Sha Tin 538.554 euro voor een flat met twee slaapkamers.



Volgens immomakelaar Ricky Tang van Ricacorp Properties worden de dure parkeerplaatsen beschouwd als een statussymbool. "Mensen die bereid zijn om 6 miljoen euro neer te tellen voor een appartement zijn doorgaans niet geneigd hun wellicht dure wagen zomaar op straat of op een openbaar parkeerterrein achter te laten. Of die dure parkeerplaatsen hun geld waard zijn, laat ik in het midden. De eigenaars beschouwen ze als een noodzakelijk goed en ze kunnen ze zich veroorloven". Lees ook Dit is de duurste stad ter wereld: "Een Suzuki Swift kost 65.000 euro" De Upton-woontoren. © afp.