Man in boerka lokt jongen (11) mee om hem te verkrachten en vermoorden

KVE

15/06/17 - 11u46 Bron: Gulf News

© Politie Abu Dhabi.

Een man die zich als vrouw voordeed door zich in een boerka te hullen, wordt ervan beschuldigd een jongen te hebben aangerand en vermoord in Abu Dhabi. Het lichaam van Azan Majid Janjua werd door onderhoudsmensen teruggevonden op het dak van het flatgebouw waar hij woonde.

De jongen was twee weken geleden naar de moskee gegaan voor het vrijdaggebed. Zijn vermeende moordenaar had een boerka aangetrokken om geen argwaan te wekken en het kind te kunnen meelokken. Hij wist dat de jongen nooit mee zou gaan met een man zonder toestemming van zijn ouders.



Op beelden van de bewakingscamera is te zien hoe de verdachte een boerka en handtas draagt terwijl hij met zijn slachtoffertje in de lift stapt (zie video onderaan dit artikel).



De Pakistaanse man nam Azan mee naar het dak van het flatgebouw waar het jongetje woonde om hem daar te verkrachten en vervolgens te wurgen. Het half ontblote lichaam van de jongen werd op 31 mei door onderhoudsmensen aangetroffen. Naast hem lag de koran.



Twee dagen nadat het lijk was gevonden, werd de vermeende dader gearresteerd. Volgens de speurders heeft hij bekentenissen afgelegd. Hij zou bovendien een kennis geweest zijn van de ouders van het slachtoffer.