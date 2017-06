Dode vrouw bij woongroep "die voeding probeert los te laten en wil leven van de zon"

bewerkt door: mvdb

15/06/17 - 11u14 Bron: AD.nl

Het kleurrijke huis van de woongroep aan de Billitonstraat in Utrecht. © AD.

Utrecht Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt drie leden van de woongroep Contact & Muziek in de Nederlandse stad Utrecht ervan onvoldoende hulp te hebben geboden toen een van hun huisgenoten in doodsnood verkeerde. De woongroep schrijft op hun website dat ze "proberen voeding los te laten en willen leven van de zon".

De contactgroep bestaat uit drie vrouwen en een man, die samen aan de Billitionstraat wonen. Een van de vrouwen overleed vorige donderdag. Het is nog onduidelijk waaraan zij precies overleed. Het OM gaat onderzoeken of de drie medebewoners van de vrouw haar medische hulp hadden moeten aanbieden. Er zijn volgens een woordvoerder 'omstandigheden' die vragen om nader onderzoek.



Er zijn geen sporen van geweld op het lichaam gevonden die wijzen op een mogelijk misdrijf, maar het OM vermoedt dat de vrouw wellicht de nodige medische zorg is onthouden omdat de huisgenoten haar niet hielpen.De woongroep bestaat inmiddels zo'n tien jaar.



Gezondheidszorg mijden

Volgens de website mijdt de groep normale medische gezondheidszorg zoveel mogelijk en willen zij afstand nemen van de consumptiemaatschappij. De groep is al een tijd op zoek naar een plek om een duurzaam huis te bouwen dat dienst moet doen als 'bewustwordingscentrum'.



De drie medebewoners zijn inmiddels weer thuis, maar willen geen commentaar geven zolang de zaak nog onderzocht wordt. Ze willen wel kwijt dat ze het verhoor door de politie 'intimiderend en onterecht' vinden.



"Toestemming niet nodig"

De vrouw wilde vermoedelijk zelf geen medische hulp. Toch hadden haar huisgenoten een arts of een ambulance moeten bellen toen de vrouw in doodsnood verkeerde. "Daarvoor is de toestemming van die persoon zelf niet nodig", zegt hoogleraar gezondheidsrecht Jaap Sijmons aan onze collega's van het AD. "Het doet er niet toe of de vrouw afkerig was van de reguliere gezondheidszorg. Dat hoeft ook niet bewezen te worden.



Ook als dat zo zou zijn, mogen naasten geen onverantwoorde risico's nemen als iemand in levensgevaar is."Wie mensen in acute nood verpleging of verzorging onthoudt, kan daarvoor in Nederland een gevangenisstraf van maximaal twee jaar krijgen. Als de dood daarop volgt, loopt dat maximum op tot negen jaar.