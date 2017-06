Noodweer kost aan minstens negen kinderen het leven in Niger

Bewerkt door: ib

15/06/17 - 04u00 Bron: Belga

Mensen zoeken naar goud in de Kafa-Koira-regio ten zuiden van hoofdstad Niamey. © afp.

In Niger zijn de afgelopen dagen minstens negen kinderen om het leven gekomen nadat woningen en muren instortten vanwege de hevige regenval in de hoofdstad Niamey. Dat melden de autoriteiten.

"We betreuren op dit moment negen doden, allemaal kinderen, door ingestorte woningen en muren in verschillen wijken", aldus de autoriteiten. Daarnaast heeft het water gezorgd voor zware materiële schade op een van de belangrijkste pleinen in de stad, en de twee publieke televisiezenders Télé-Sahel en TalTV hebben hun uitzendingen stopgezet omdat hun gebouwen waren ondergelopen.



Het regenseizoen, dat drie tot vier maanden duurt, is nog maar net begonnen in Niger, een land dat te regelmatig te lijden heeft onder voedselcrisissen vanwege de droogte en overstromingen.



Steunplan

Midden mei trokken de Verenigde Naties nog aan de alarmbel over het risico op nieuwe overstromingen dit jaar, die meer dan 106.000 mensen zouden kunnen treffen. Niger en zijn partners hebben al een steunplan op poten gezet van 5,8 miljoen euro voor de mensen die getroffen zullen worden door het noodweer, aldus de VN.



Vorig jaar kwamen minstens vijftig mensen om het leven bij overstromingen in Niger, die 145.000 mensen troffen. Vooral de woestijngebieden Agadez en Tahoua kregen het zwaar te verduren.