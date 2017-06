Tim Farron stapt op na homorel: "Verscheurd tussen mijn leven als trouwe christen en mijn job als politieke leider"

SVM

Tim Farron, de partijleider van de Liberal Democrats, heeft zijn ontslag aangekondigd. Naar eigen zeggen werd hij "verscheurd tussen zijn leven als trouwe christen en zijn job als politieke leider".

Farron lag onder vuur voor zijn houding over homoseksualiteit. Toen hij tijdens de verkiezingscampagne gevraagd werd naar zijn mening hierover moest de vraag meerdere keren gesteld worden vooraleer Farron zei dat homoseks geen zonde is. Eerder op de dag nam de schaduwminister van Binnenlandse Zaken, Brian Paddick, al ontslag wegens Farrons "standpunten over verschillende kwesties".



Farron benadrukte dat hij vrijwillig opstapte en nog steeds de steun van zijn partij had. In 2015 volgde hij Nick Clegg op, na het desastreuze verkiezingsresultaat van de partij. Hij zal aanblijven als partijleider tot zijn opvolger verkozen is. Mogelijke kandidaat-opvolgers zijn Norman Lamb, die het twee jaar geleden niet haalde van Farron als partijleider, en voormalig ministers Vince Cable en Jo Swinson.