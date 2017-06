Schutter opent het vuur in koerierbedrijf UPS San Francisco: drie doden

Bewerkt door: SVM, ADN

Een schutter heeft in een gebouw van koerierbedrijf UPS in San Francisco verschillende mensen vermoord. Er vielen drie doden. De dader richtte daarna zijn wapen op zichzelf, en is volgens de politie ook overleden. Over zijn motief is nog niets bekend.