Drie mensen opgepakt voor kleutermoord uit 1984

14/06/17 - 18u40 Bron: Belga

Gregory Villemin, 4. © afp.

In de zaak van de onopgeloste moord op de Franse kleuter Grégory Villemin, in 1984, zijn drie familieleden ondervraagd en in voorhechtenis geplaatst. Dat berichten Franse media vandaag. De zaak zorgt al meer dan dertig jaar voor heel wat beroering in Frankrijk.

Het lichaam van de vierjarige Grégory werd op 16 oktober 1984 gevonden in de rivier Vologne, in het Vogezendorpje Lepanges. Het lijkje was aan handen en voeten gebonden. Daags na de moord kregen de ouders een anonieme brief waarin te lezen stond "Jullie zoon is dood. Ik heb me gewroken".



Het Franse gerecht is er nooit in geslaagd om de moordenaar of de anonieme briefschrijver te identificeren.