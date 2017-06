"Losgeld ontvoerde Freddy Heineken witgewassen in gokhallen en bordelen"

EB

14/06/17 - 15u08 Bron: ANP

Freddy Heineken in 1987. © ANP.

Ongeveer 8 miljoen gulden van het losgeld dat is betaald na de ontvoering van Freddy Heineken in 1983, is in casino's en bordelen in Alkmaar en Amsterdam gestoken. De zussen van Willem Holleeder, een van de Heineken-ontvoerders, hebben dat onlangs verklaard tegenover justitie. Dat meldt het Nederlandse tv-programma EenVandaag op basis van verklaringen die zij hebben ingezien.