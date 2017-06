De vergeten oorlog in Jemen: een heel land verscheurd tussen hongersnood en epidemie

IVI

14/06/17 - 15u26 Bron: Amnesty International, BBC, NOS

Kinderen en ouderen zijn de grootste slachtoffers van de hongersnood en de cholera-epidemie, twee zware gevolgen van een onophoudelijke burgeroorlog. © afp.

Om de 35 seconden raakt in Jemen een persoon besmet met cholera. Elk uur sterft er iemand aan de infectieziekte, die in het door oorlog verscheurde land een ware epidemie is geworden. Zo'n duizend mensen zijn al bezweken aan cholera. Nochtans is de infectie makkelijk te voorkomen én genezen. Maar niet in Jemen, want daar heeft de oorlog het hele land doen instorten. Een cholera-epidemie, een hongersnood en een ineengezakt land: de oorlog in Jemen stapelt de ene crisis na de andere op.

De Jemenitische burgeroorlog is voortgekomen uit de onrust van de Arabische Lente. Tijdens de revolutie in 2011 wordt er hevig geprotesteerd tegen president Saleh, die dan al 30 jaar aan de macht is. Hij slaat de protesten hardhandig neer, maar stapt uiteindelijk zelf op in 2012. De soennitische Abd-Rabbu Mansour Hadi volgt hem op. Maar de Houthi's, een sjiitische rebellenbeweging die ook al tegen de voormalige president Saleh vocht, zijn niet opgezet met de nieuwe president.



De beloofde veranderingen en verbeteringen blijven uit. De Houthi's willen meer zeggenschap en zijn de corruptie beu. Ook onder president Hadi plegen de Houthi's verschillende aanslagen. Bovendien krijgen zij steun van militairen die trouw zijn gebleven aan de vorige president Saleh. Wanneer de Houthi's in 2015 het presidentieel paleis bezetten, vlucht president Hadi naar Saoedi-Arabië. De Houthi's stellen hun eigen president aan. Lees ook Elk uur van de dag sterft er iemand aan cholera in Jemen

Coalitie Saoedi-Arabië moeit zich uiteindelijk in de strijd en steunt president Hadi, die ook door de internationale gemeenschap wordt erkend als de legitieme leider van Jemen. Een coalitie van soennitische Arabische landen, onder leiding van buurland Saoedi-Arabië, voert luchtaanvallen uit om de Houthi's op de knieën te krijgen en Hadi terug aan de macht te kunnen brengen.



Die strijd tussen de coalitie en de Houthi-rebellen gaat nu, na twee jaar, nog steeds door. Terreurorganisaties zoals IS en Al Qaida op het Arabisch Schiereiland maken ook gebruik van de instabiliteit in het land om hun invloed in de regio te vergroten. President Hadi is ondertussen opnieuw in Jemen en regeert vanuit Aden, een grote stad in het Zuiden van het land. Het Noorden van Jemen, samen met hoofdstad Sanaa, blijft grotendeels in handen van de Houthi's.

Humanitaire crisis President Hadi verliest ook steeds meer de steun van de bevolking. De vele bombardementen die door de coalitie worden uitgevoerd, zorgen vaak voor veel burgerslachtoffers. Bovendien heeft de oorlog ook geleid tot een vreselijke humanitaire crisis. Volgens Amnesty International hebben 18,8 miljoen mensen dringend nood aan water, eten en onderdak. Zeker 3,3 miljoen Jemenieten zijn acuut ondervoed. Blokkades in de lucht en op zee, ingesteld door de coalitie, moeten voorkomen dat de Houthi's hulppakketten kunnen onderscheppen. Maar dat zorgt er natuurlijk ook voor dat noodzakelijke middelen voor burgers moeilijker het land binnen kunnen. Bovendien zijn ook veel wegen, bruggen en havens vernield door luchtaanvallen, waardoor transport van voedsel wordt belemmerd. © reuters.

Cholera-epidemie Enkele maanden geleden is ook een cholera-epidemie uitgebroken. Cholera is een infectieziekte die kan worden opgelopen door vervuild voedsel of water. De ziekte is nochtans makkelijk te voorkomen én te genezen. Maar het gezondheidssysteem van het land staat op instorten, waardoor de epidemie moeilijk kan worden opgevangen. Slechts de helft van de ziekenhuizen in het land is nog open. Bovendien hebben 14,4 miljoen Jemenieten geen toegang tot proper water. Vooral kinderen en ouderen zijn grote risicogroepen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 46% van de slachtoffers kinderen onder de 15 jaar.



Ondertussen is het dodental van de epidemie opgelopen tot meer dan 1.000. Dat betekent dat elk uur iemand sterft aan cholera in Jemen. Om de 35 seconden raakt iemand besmet. De epidemie verspreidt zich aan een nooit gezien tempo.