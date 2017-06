Republikeins Congreslid neergeschoten tijdens baseballwedstrijd

TT

14/06/17 - 14u08 Bron: Reuters

Steve Scalisa. © photo news.

Verenigde Staten In de Amerikaanse staat Virginia zijn schoten afgevuurd op het Republikeinse Congreslid Steve Scalise, die samen met tientallen andere parlementsleden een partij baseball speelde voor het goede doel. Hij zou gewond zijn aan de heup. De dader werd opgepakt. Dat melden Amerikaanse media.

© afp. © afp. SHOOTING: Congressman Steve Scalise (R-LA) and others were shot at a baseball practice in Alexandria, VA.#wednesdaywisdom pic.twitter.com/4fS96MPTMa — #ThePersistence (@ScottPresler) Paul says on MSNBC that one Capitol police officer continued protecting the scene after being shot. — Jonathan Allen (@jonallendc) UPDATE: Suspect is in custody and not a threat. PIO will be onscene shortly to share updates. — Alexandria Police (@AlexandriaVAPD)

Er zouden met een semi-automatisch wapen 50 tot 100 schoten afgevuurd zijn. In totaal zouden vijf mensen gewond zijn geraakt, waaronder verschillende stafleden van het Congreslid, zegt Republikeins parlementslid Mo Brooks van Alabama op CNN, die ook aanwezig was. De toestand van Scalise zou stabiel zijn. De schutter werd opgepakt, zegt de politie van Virginia. Hij zou ook zijn neergeschoten.



Verschillende Republikeinse Congresleden waren vandaag bij elkaar gekomen in Alexandria, Virginia, om te oefenen voor een baseballwedstrijd voor het goede doel die morgen moest plaatsvinden. Volgens Brooks waren er vijftien tot vijfentwintig parlementsleden aanweizg, samen met tien tot vijftien stafleden en veiligheidsagenten.



Rand Paul, een van de andere aanwezig Republikeinen, zegt dat een groter bloedbad is vermeden door de snelle interventie van de veiligheidsdiensten die aanwezig waren. "De politie van het Capitool (waar het parlement zetelt en die instaat voor de beveiliging van de parlementsleden, red.) heeft waarschijnlijk iedereen zijn leven gered. Zonder hen was dit een slachtpartij."



Scalise is parlementslid voor de staat Louisiana en zogenaamd 'whip leader' van de Republikeinen, een van de hoogste fractieleiders in het Huis van Afgevaardigden.



Amerikaans president Trump is op de hoogte gebracht en volgt de ontwikkelingen op de voet, zegt het Witte Huis.